Intervistato dal giornalista Andersinho Marques, il portiere dell'Athletico Paranaense Bento Krepski, uno dei giocatori più noti della lista dei desideri di Beppe Marotta e Piero Ausilio, è stato incalzato proprio sulle voci che lo legano all'Inter. Queste le sue dichiarazioni dal ventre di Wembley:

Ora voglio sapere com'è stata l'emozione, la prima volta nella convocazione e soprattutto titolare della nazionale brasiliana.

"Questa convocazione è stata molto importante per me, quando sono stato convocato sono rimasto con l'interrogativo di chi avrebbe giocato. Sto vivendo un sogno indossando questa maglia, non sapevo se fosse vero quando mi sono svegliato. Perché sono stato io stesso a giocare ed ero all'interno del campo, ho rappresentato il mio Paese e sono stato molto felice, tutto è andato nel modo migliore”.

Quando ti sei trovato in campo, cosa è successo dentro di te, dopo aver aspettato così a lungo quel momento?

“Quello che è successo è che la mia testa girava e il mio cuore batteva ancora di più. E' molto importante per me e sono molto felice di cogliere questa opportunità. Un gioco sicuro e sono stato in grado di rispondere all'altezza di ciò che ci si aspettava da me”.

Sul futuro però poi dribbla: Ci vediamo a San Siro? - viene stuzzicato il 24enne -. Domanda alla quale il portiere brasiliano non risponde, ma replica con un cenno d’intesa e un sorriso che la dicono lunga.

