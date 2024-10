Rafa Benitez parla dei match di Champions League che attendono le italiane tra oggi e domani in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

La nuova Champions è alla sua seconda giornata: com’è stato l’impatto iniziale, Benitez?

"La nuova formula mi pare piaccia e penso che possa rappresentare una boccata d’aria fresca per il calcio. E il cosiddetto rischio delle troppe gare rispetto al passato è racchiuso in pochi appuntamenti in più".

L’Inter europea trasmette tranquillità.

"Il livello internazionale, sottolineato nel pareggio con il Manchester City, ha rischiato di vacillare con la sconfitta nel derby. Ma Inzaghi ha rimesso le cose a posto, ha vinto a Udine, ha ritrovato i gol di Lautaro Martinez e stavolta con la Stella Rossa ha bisogno di impadronirsi di nuovo e completamente di se stesso. Nessuna gara, anche quella che può rivelarsi la meno complicata, può essere affrontata con superficialità: l’Inter lo sa bene, non cadrà nel tranello e cercherà di confermare che la sconfitta con il Milan è stata solo una battuta a vuoto".

