Alessandro Bastoni interviene in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter. Le sue parole:

Come arrivate al City?

"Siamo contenti perché è sempre bello vincere un trofeo dopo che abbiamo subito tante critiche. Abbiamo vinto una finale di Coppa Italia e avremo quella di Champions, ma prima c'è l'Atalanta. Poi ci concentreremo sulla storia".

Marotta ha detto che è ottimista per il rinnovo.

"Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto. Io e le società siamo sulla stessa lunghezza d'onda, penso che continueremo insieme e sono felice".

Come trovare le energie?

"Che siamo stanchi si vede da...? Però siamo allenati per questo, siamo professionisti. C'è uno staff che ci ha preparato a questi appuntamenti, questa vittoria ci dà energia per sabato e per il 10 giugno. Le energie si trovano da sole, non vedo problemi".

Approccio sbagliato, siete stati sorpresi dalla Fiorentina?

"Non l'abbiamo preparata per prendere gol così presto, non era il nostro obiettivo (ride, ndr). La Fiorentina è una squadra forte, conoscevamo le difficoltà anche dopo aver guardato le gare di campionato. Volevamo isolare gli attaccanti per fargli male come successo per i due gol".

Inzaghi vince sempre le finali, come fa a preparare queste gare?

"Penso che sia stato il limite di quest'anno di fare fatica con le più piccole. E' un aspetto mentale, dovremo fare uno step per competere per lo scudetto. Noi siamo forti, possiamo vincere con chiunque. Il mister ci lascia tranquilli perché sa il valore della squadra. Al di là dell'aspetto fisico, c'è quello mentale".

Quando è arrivata la svolta?

"All'interno dello spogliatoio c'è sempre stata grande trasparenza e onestà. Quando siamo tornati a lottare uno per l'altro invece di allargare le braccia, è stata lì la svolta. Il nostro è uno spogliatoio di uomini veri".

Questa vittoria cosa vi dà a livello di autostima in ottica City?

"Dobbiamo migliorare l'approccio, abbiamo vinto una semifinale di Champions col Milan partendo forte. La vittoria è linfa, vita per noi. Ci ricarica subito, giocheremmo anche domani. Ora c'è l'appuntamento importante con l'Atalanta, siamo carichi".