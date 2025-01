È Alessandro Bastoni uno dei primi protagonisti intercettati da SportMediaset dopo il triplice fischio di Inter-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa Italiana: "Sappiamo quanto sia difficile contro l'Atalanta, ci danno pochi spazi e non è facile. In queste situazioni deve venire fuori il talento singolo e oggi Denzel ci ha dato dimostrazione di questo".

Una prova di forza. È un messaggio anche per il campionato?

"Il nostro obiettivo è voler vincere sempre, al di là di chi abbiamo di fronte".

Chi preferiresti incontrare in finale tra Milan e Juve?

"In campionato non abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni con entrambe, sicuramente ci sarà grande voglia di rivalsa al di là di chi andremo ad incontrare".

