Grande protagonista della gara di questa sera dove ha trovato il primo gol stagionale, Nicolò Barella arriva in postazione DAZN sul prato del Maradona per commentare quanto avvenuto.

Vincere così a Napoli è un grande segnale?

“Loro sono campioni d’Italia per un motivo, ci sta soffrire e chiudersi un po’ qui perché hanno qualità. Ma oggi abbiamo dimostrato di voler far bene e lottare fino alla fine”.

Sei stato abbracciato da tutti a fine partita, e finalmente hai trovato il gol.

“Devo ringraziarli, in un momento difficile per me che non mi era capitato mi hanno sempre dato fiducia facendomi sentire importante. Il gol è per loro e per la famiglia”.

Più bello il gol o l’assist a Calhanoglu?

“Se Hakan non segna, l’assist non serve a nulla. Felice per lui, per il mio gol e per quello di Thuram, se lo è meritato”.

Avete pareggiato solo con la Juve, sarà lotta Scudetto tra voi?

“Il campionato è lungo, può succedere di tutto. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, uno lo abbiamo vinto uno no… La Juve è forse la squadra più difficile da affrontare ed è normale fare fatica, qui ci siamo esaltati. Ma il campionato è lungo e possono succedere tante cose”.

