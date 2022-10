"Volevamo tanto una vittoria ed è arrivato un pari, ma siamo comunque contentissimi per lo spirito messo in campo. Lo stiamo ritrovando e siamo soddisfatti per quello. Abbiamo passato un periodo in cui non ci andava bene niente e ci facevamo trasportare, ora vogliamo risalire. Il girone? Non è ancora fatta, non si sa mai, ce la metteremo tutta". Così Nicolò Barella ai microfoni di Prime Video al termine del match del Camp Nou.