"Abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi il secondo gol ci ha tagliato fuori dalla partita e loro hanno approfittato con forza della loro situazione, complimenti a loro, erano più forti". Così Diego Simeone ha commentato la pesante sconfitta incassata ieri sera dal suo Atletico Madrid contro il Barcellona in Liga. "Da quando abbiamo vinto il campionato per noi è sempre stato difficile: il campionato del 2014, l'anno scorso fuori dalla Champions a novembre... gli altri migliorano e anche noi dobbiamo migliorare. Avevamo iniziato con un buon ritmo, eravamo organizzati, ma loro erano forti. Il secondo gol ci ha fatto molto male e ci ha tolto le energie per continuare a competere".

Sulla Champions League, dopo il passaggio del turno ottenuto con l'Inter, aggiunge:

"Il gruppo sa chiaramente qual è il primo obiettivo anno dopo anno e lavoreremo di conseguenza per perseguirlo, come abbiamo sempre fatto. Il calcio è legato alla forza, l'altro giorno contro l'Inter, Lino ha sbagliato in avvio, poi Oblak ha preso la prima e poteva cambiare tutto. Oggi siamo più deboli rispetto a un mese fa, soprattutto dopo la partita contro l'Athletic".