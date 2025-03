"Adesso viene il difficile". Dopo la sbornia per il largo successo ottenuto sul campo della Juventus, Gian Piero Gasperini inquadra così, ai canali ufficiali dell'Atalanta, il prossimo impegno che vedrà la Dea sfidare l'Inter nel match di cartello della 29esima giornata di Serie A.

"Domenica giochiamo una partita per andare potenzialmente al primo posto, una cosa che non era mai accaduta nella nostra storia a questo punto della stagione - ha aggiunto Gasp -. Il Gewiss Stadium non è stato un fortino finora; se riusciremo a invertire questa rotta, allora avremo più chance perché giocheremo in casa sei delle ultime dieci partite".