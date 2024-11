In coda alla conferenza stampa in cui ha svelato i convocati dell'Albania per le sfide di Nations League contro Repubblica Ceca e Ucraina, Sylvinho ha voluto smentire la teoria di un giornalista secondo cui Kristjan Asllani non starebbe sfruttando tutto il suo reale potenziale: "Non sono d'accordo, con noi gioca sempre 90 minuti. Segna, ha già fatto due gol - le parole del ct albanese -. È un calciatore giovane, tecnico, che sta migliorando anche dal punto di vista fisico e tattico. Nella nostra Nazionale, Asllani sta facendo molto bene. Non so se dà il 70% o l'80%, ma con noi gioca 90 minuti, è titolare nella squadra. Ha fatto un percorso completo nelle qualificazioni per Euro 2024 e, a mio parere, ha disputato un bellissimo Europeo: sta giocando molto bene. Secondo noi, sta lavorando molto bene. Quanto può crescere? Sicuramente tanto perché un giocatore cresce, ma con noi sta facendo bene".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!