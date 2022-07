Intervistato da Sportitalia dopo il match pareggiato in amichevole contro il Monaco, il centrocampista Kristjan Asllani commenta così la sua buona prestazione, coronata da un gol: “In dodici mesi, praticamente un anno e mezzo, sono passato dal non giocare in Primavera ad arrivare qui. Lavoro per dare sempre il massimo. Sono molto contento di allenarmi con loro tutti i giorni, posso solo imparare da gente così e cercare di fare il massimo possibile. Voglio imparare il più possibile dai miei compagni, cercherò di farlo il più in fretta possibile. Gli obiettivi personali? Io guardo di partita in partita, ma abbiamo un obiettivo di squadra che è quello di vincere lo Scudetto. Puntiamo a quello e cercheremo di prendercelo”.