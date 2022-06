Kristjan Asllani indosserà la maglia numero 14 dell'Inter, come annunciato via social dallo stesso club nerazzurro. E non si è fatta attendere la reazione di Ivan Perisic che, fino a qualche settimana fa, indossava proprio quella maglia.

Il croato, passato al Tottenham di Conte, ha commentato il post su Instagram dell'Inter, recapitando un messaggio al nuovo centrocampista nerazzurro: "In bocca al lupo piccolino". Un passaggio di consegna importante per un'eredità pesante.