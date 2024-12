"Gol olimpico? Non mi era mai successo, ma è stata fortuna. L'importante non è il gol, ma aver vinto ed essere ai quarti di finale. Siamo molto felici perché stiamo dando continuità ai nostri risultati. Siamo contenti e dobbiamo continuare", ha detto Kristjan Asllani a Sportmediaset nell'immediato post-partita di Inter-Udinese valso il passaggio ai quarti di Coppa Italia.

Siete tutti titolari in questa squadra?

"Sì, ma non è questo l'importante ma il gruppo. Siamo un gruppo fantastico, c'è una chimica tra di noi incredibile dentro e fuori lo spogliatoio. Ci sono giovani, c'è esperienza e dobbiamo continuare così compatti. E a proposito voglio ringraziare Arna perché aiuta molto i giovani, pure quelli che arrivano dalla Primavera e per noi è molto importante avere giocatori come lui nel gruppo".