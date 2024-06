Storico passaggio del turno dell'Austria che battendo i Paesi Bassi, con la complicità del pareggio tra Francia e Polonia, ha conquistato il primo posto del suo girone. Una vittoria che secondo Marko Arnautovic regala felicità ma fino ad un certo punto, perché la strada è ancora lunga come spiega l'attaccante dell'Inter in zona mista: "Possiamo esserne contenti domani e dopodomani, ma poi inizierà la preparazione per gli ottavi di finale".

Sugli ottavi di finale:

"Tutto può succedere nella fase a eliminazione diretta. Devi vincere. Ora il torneo è solo all'inizio".

Poi ai microfoni di ESPN precisa di aver parlato con Denzel Dumfries e Stefan de Vrij dopo la partita.

"Ho parlato con loro. Sono davvero convinto che i Paesi Bassi continueranno".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!