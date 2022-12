Il rigore decisivo che ha permesso all'Argentina di battere l'Olanda venerdì scorso non è bastato a Lautaro Martinez per guadagnarsi un posto nell'undici titolare scelto da Lionel Scaloni per affrontare la Croazia nella prima semifinale del Mondiale in Qatar: il Toro si siede per la quarta volta di fila in panchina, in attacco largo ancora alla coppia composta da Lionel Messi e Julian Alvarez.

Dall'altro lato del campo, invece, Marcelo Brozovic, l'altro interista protagonista questa sera al Lusail Stadium, resta un intoccabile: Zlatko Dalic, ct dei vice campioni del mondo, punta per la sesta partita su sei su Epico Brozo, play in mezzo a Luka Modric e Mateo Kovacic.