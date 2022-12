La scelta del sostituto di Angel Di Maria resta il dubbio più grande nella testa di Lionel Scaloni , ct dell'Argentina, a qualche ora dall'ottavo di finale del Mondiale contro l'Australia . Come riferiscono i colleghi di Tyc Sports , per dare il cambio al Fideo , vittima di una contrattura, i candidati principali sono Alejandro Gomez e Angel Correa , non Leandro Paredes che va verso un'altra esclusione dall'11 titolare.

In attacco il ballottaggio rimane vivo tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez. In difesa, infine, si sta valutando l'ipotesi di una modifica per le condizioni non ottimali di Marcos Acuna; rimangono al loro posto, invece, Nicolás Otamendi e Nahuel Molina.