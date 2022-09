Arrivano nuove dichiarazioni di Massimo Moratti, stavolta riguardanti il momento non particolarmente felice della proprietà dell'Inter. "La situazione della famiglia Zhang? Sinceramente non ne so niente, non so come giudicare la cosa, non conosco la situazione a fondo. Spero che la famiglia Zhang possa resistere, sinceramente non posso dire altro", ha detto l'ex presidente nerazzurro nell'intervista rilasciata all'ANSA.