In attesa di Fiorentina-Inter, il Napoli allunga in vetta alla classifica della Serie A grazie al blitz in casa del Torino firmato da Scott McTominay: ad Antonio Conte basta un gol dello scozzese, arrivato poco dopo la mezzora, per portarsi a +4 sulle immediate inseguitrici. Tra la quali resta ferma la Lazio, sconfitta dal Parma dopo otto risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League: al Tardini, in mezzo alla decisioni del VAR che annulla un gol di Rovella e cancella un rigore guadagnato da Zaccagni, i ducali sono spietati e puniscono gli avversari nei momenti cruciali (Dennis Man al 6' e Anas Haj Mohamed al 53') e poi resistono al ritorno degli avversari, che avevano accorciato le distanze con il punto del 2-1 di Taty Castellanos, fissando il risultato sul 3-1 con il contropiede letale di Delprato all'interno del recupero.

