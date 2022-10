Domani, allo stadio Vélodrome, Olympique Marsiglia e Tottenham si giocheranno la qualificazione in Champions League in un match a dir poco incandescente. Sarà l'occasione per l'incrocio da avversari tra il tecnico degli Spurs Antonio Conte e Alexis Sanchez , punta dei Phocéens, che presenta il match ai microfoni di Sky Sport : "Sarà una partita di un girone da pazzi, dove tutti possono passare. Eravamo insieme a Conte all'Inter, lui vuole sempre lottare per vincere. Sarà una bella partita".

Hai lasciato un segno in Italia e all'Inter, l'Italia ha lasciato un segno su di te?

"L'Italia è sempre stata parte di me, sin da quando con l'Udinese ci qualificammo in Champions League. Sono arrivato un un'Inter che non vinceva da 11 anni, Conte è uno che vuole vincere sempre, quando sono arrivato ha sempre messo la barra dritta per migliorare sempre. Alla fine siamo riusciti a conquistare quello Scudetto, l'Italia a volte mi manca. Tornerei. Ora però sono qui a Marsiglia e voglio vincere anche qui, nella mia vita ho sempre vinto qualcosa".

In conferenza stampa, il cileno ha caricato il gruppo in vista di questo match decisivo: "Si gioca in casa, quindi è possibile passare, anche grazie ai nostri tifosi. Credo nei miei compagni di squadra. Sono qui per riuscire a scrivere la storia del club, i miei compagni di squadra hanno la mia stessa voglia. La mia esperienza in questa competizione mi aiuta soprattutto a essere calmo, prima, durante e dopo la partita. Ognuno affronta il proprio obiettivo in modo diverso, ma è qualcosa che posso portare al gruppo. Conte è uno che vuole tanto, se non sei al 100% con lui non giochi. Si aspetta sempre tanto dai suoi giocatori".