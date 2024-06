Giornata di presentazione per Alejandro Cano, nuovo membro del CdA dell'Inter, che ha fatto questa introduzione nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Palazzo Parigi:

Come sapete, da pochi giorni Oaktree è proprietario di questo prestigioso Club. Siamo pienamente consapevoli della responsabilità che questo comporta nei confronti dell’Inter e della sua comunità.

Il nostro obiettivo è quello di assicurare la prosperità a lungo termine della Società, puntando su una gestione operativa e finanziaria stabile e su una crescita sostenibile. In tal senso, gli ultimi anni di grandi vittorie ci forniscono una solida base.

Quest’assemblea è il punto di partenza di un programma di lavoro nuovo.

Abbiamo grande fiducia nel gruppo dirigente del Club e le nomine di oggi lo confermeranno pienamente.

Per questo motivo, a nome di Oaktree e di tutto il gruppo dirigente della Società, vi ringrazio per la vostra presenza in questa assemblea e vi presento il nuovo Presidente dell’Inter: Giuseppe Marotta.

