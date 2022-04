Un paragone impietoso, soprattutto in una serata in cui uno ha siglato una tripletta da sogno e l'altro è partito in panchina prima di divorarsi il gol che avrebbe riaperto la qualificazione alla semifinale di Champions League. E' quello che ha fatto Aldo Serena tra Karim Benzema e Romelu Lukaku al termine di Chelsea-Real Madrid 1-3: "C’è chi è stato messo in discussione e ha perso le sicurezze, e chi invece partendo, da una posizione di gregario, con la partenza di Ronaldo, ha preso il trono, facendo il pieno di autostima e personalità", il tweet scritto dall'ex attaccante dell'Inter.