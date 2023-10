Circa un'ora fa Thomas Zilliacus si è lanciato in un appello allo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani per unire le proprie forze e comprare un top club italiano, nello specifico l'Inter, per renderlo il migliore al mondo. Dall'Inghilterra, però, arrivano smentite.

Il giornalista Ben Jacobs nello specifico scrive sui propri social: "Allo stato attuale, lo sceicco Al Thani non ha piani attivi per acquistare un altro club di calcio. E i rumours relativi all'Inter sono del tutto infondati", ha concluso.

As it stands, Sheikh Jassim has no active plans to buy another football club. And rumours of an Inter purchase are wide of the mark.️ pic.twitter.com/fp9K32VchN