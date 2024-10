Mehdi Taremi non è riuscito a trionfare nell'AFC Asian International Player of the Year, vinto da Son del Tottenham. Il portale Persian Soccer riporta una dichiarazione dell'attaccante nerazzurro piuttosto piccata.

"Nelle arene internazionali, gli iraniani non ricevono lo stesso riconoscimento o un trattamento equo, il che è un disservizio. Sappiamo di essere tra i migliori e diamo tutto ciò che abbiamo per il nostro Paese", le parole del giocatore riportate dopo la decisione.

️ After being snubbed for the AFC Asian International Player of the Year:



"In international arenas, Iranians don’t get the same recognition or fair treatment, which is a disservice. We know we’re among the best and give everything we have for our country." - Mehdi Taremi pic.twitter.com/IztGJtQ3iJ