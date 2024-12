Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto al podcast Viva el Futbol per analizzare diversi temi, tra cui il rendimento di Romelu Lukaku al Napoli. L’attaccante belga, arrivato in estate per rilanciare il reparto offensivo partenopeo, non sembra più lo stesso giocatore devastante visto ai tempi dell’Inter.

"Lukaku non è più quello dell’Inter - ha esordito -. È meno dirompente, meno devastante, e fa più fatica ad associarsi con la squadra. Questo non solo lo limita individualmente, ma crea difficoltà anche agli altri. Se Lukaku non regge palla, è un problema, perché il Napoli si appoggia molto su di lui e ha bisogno della sua presenza in avanti", ha spiegato Adani.

Tuttavia, l’ex difensore ha sottolineato l’importanza di Lukaku per il Napoli, considerandolo comunque il titolare indiscusso fino al termine della stagione. "Per me Lukaku resta il titolare, ma le grandi squadre sanno creare competizione. Se il Napoli decidesse di cercare un’alternativa sul mercato, la domanda non è solo 'chi lo sostituisce', ma 'con chi lo sostituisci'?".

Adani ha poi fatto un confronto con altre squadre: "La Roma ha preso Dovbyk, ma per me non è sufficiente. Se il Napoli vuole migliorare, deve individuare un profilo adatto che possa affiancare o alternarsi con Lukaku, anche considerando le difficoltà che ha avuto quest’anno".

