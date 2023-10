Lele Adani è convinto che, in ambito nazionale, l'Inter non abbia difetti dal punto di vista calcistico: "Non vedo punti deboli per la Serie A, se c'è con la testa è troppo superiore alle altre nel complesso - le parole dell'ex difensore durante la Domenica Sportiva sulla Rai -. Inzaghi può fare tante rotazioni, in questo calcio è fondamentale. Adesso si possono fare cinque sostituzioni in ogni partita, praticamente si possono cambiare il 50% dei giocatori di movimento. E l'Inter, che ha altri dieci titolari, cambia le partite nell'ultima mezzora e vince".

