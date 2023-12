Daniele Adani, opinionista della 'Domenica Sportiva', ha azzardato un pronostico che però la dice lunga sul livello di competitività raggiunto dall'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter sarebbe competitiva anche per il vertice della Premier League. Ieri ha fatto una prestazione tecnica, tattica, fisica e mentale. Anche i giocatori che Simone Inzaghi mette dentro non sentono il problema di rimpiazzare i titolari, contro l'Udinese Yann Bisseck sembrava Lucio. Ma questo perché fanno tutte le trame col sorriso e con la semplicità di chi sa di essere il più forte e di chi aspetta solo il momento per segnare. Vengono esaltati i singoli come il collettivo. L'Inter è andata in crescendo dai due mesi finali dell'ultimo campionato a questa parte, ora va in campo per divertirsi che è il massimo obiettivo che può ottenere una squadra di vertice".

