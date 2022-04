"L’Inter ha trovato la vittoria ma ha anche ritrovato il gioco perché la partita vinta a Torino ha dato entusiasmo. Questo ha dato l’opportunità alla squadra di Inzaghi di ritrovare geometrie, soluzioni e ritmo". È il pensiero che Lele Adani esterna dagli studi di Rai Sport durante '90° Minuto': "Secondo me un primo tempo così l’aveva fatto nel derby, ma poi era stata ribaltata e aveva cominciato la sua discesa. Ieri invece ha gestito anche il secondo tempo, ha concesso il giusto ad un Verona che era comunque in forma. Ha meritato la vittoria e si ricandida prepotentemente per il titolo".