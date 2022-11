Lele Adani , ex difensore dell'Inter, durante la Bobo Tv in onda su Twitch ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi per 2-3 a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, soffermandosi in particolar modo sulla prestazione di Edin Dzeko , autore ieri di una doppietta.

"Quello che ha fatto la differenza ieri è il campione. Che è Dzeko - le sue parole -. Mi impressiona perché non riesco mai a trovargli un difetto nell'atteggiamento. Fateci caso. Non si scoraggia mai, non si arrabbia, è sempre attento sul fare la cosa giusta. Anche quando non è capito o non c'è la combinazione a livello del suo intelletto, non si tira mai indietro, è sempre disponibile. Ha sempre l'atteggiamento disponibile. E' fondamentale, ha un modo costruttivo di giocare. Non sta a speculare sulla carriera che ha fatto. Se deve prendere le botte, le prende. Se deve andare alla bandiera, ci va. E' un giocatore superiore".