Nella one to one con Sky Sport, Francesco Acerbi ha approfondito ulteriormente i temi di Inter-Porto dopo averne parlato in conferenza stampa: "Servirà equilibrio, non dovremo farci prendere dal panico di vincere subito - le parole del centrale nerazzurro -. Il Porto è una squadra forte e abituata a queste partite, ha le nostre stesse possibilità di passare il turno. Dovremo curare i dettagli usando la testa. Conceicao è li da tanti anni, si conoscono bene, ha dato filo da torcere a tutti. Sono forti nelle ripartenze e nelle seconde palle, veloci e tecnici: è una squadra completa, difficile da affrontare".