"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE I composta dai Sigg.ri: Carmine Volpe - Presidente Paolo Del Vecchio - Componente (relatore) Andrea Lepore - Componente Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022;

Il Bologna che domani affronterà l'Inter potrà contare anche su Gary Medel . A sorpresa, infatti, è stato accolto il ricorso del club rossoblu dopo i due turni di stop inflitti al cileno a seguito dell'espulsione ricevuta nel match con la Juventus, in cui l'ex nerazzurro si era reso protagonista di uno show che avrebbe potuto portare anche a una squalifica ben più lunga di quella comminata inizialmente dal giudice sportivo. E, invece, addirittura la stessa è stata dimezzata e domani Medel sarà regolarmente in campo contro la squadra di Inzaghi. Ecco il comunicato:

udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro; ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Dispone la comunicazione alla parte con PEC".