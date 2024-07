"Chi vedi come il favorito per vincere il prossimo Pallone d'Oro?". Incalzato da Marca, Karmin Benzema elegge il suo favorito nella lista che - come fermato negli scorsi giorni da L'Equipe - vede in corsa Vinicius Jr., Jude Bellingham ma anche l'interista Lautaro Martinez, Dani Carvajal e Rodri: "Dico Vini perché se lo merita per la sua stagione e non solo per quello che ha fatto quest'anno, anche in quella precedente è stato al di sopra con il suo calcio e con quello che fa con la palla. È un ragazzo, un calciatore completo".

