Bologna-Roma è stata anche l'occasione per due ex nerazzurri di rincontrarsi. Si tratta di José Mourinho e Marko Arnautovic, con l'attaccante che giocò appena 3 partite nell'Inter allenata dallo Special One che nel 2010 vinse tutto. I due, prima del fischio d'inizio del match del Dall'Ara terminato 0-0, si sono salutati e abbracciati calorosamente.