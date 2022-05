Giornata di festeggiamenti in casa Inter, con Nicola Ventola che compie oggi 44 anni. "Arrivato in nerazzurro nel 1998, Ventola ha collezionato 21 gol in 64 presenze con la maglia nerazzurra - ricorda Inter.it -. Ha esordito segnando un gol contro lo Skonto Riga e una doppietta alla prima di Campionato contro il Cagliari con una rete in girata al volo. Indimenticabili anche i gol contro lo Spartak Mosca e contro il Valencia. Oggi Nicola Ventola compie 44 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi".