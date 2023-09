Dopo la stagione in Qatar al’Al-Gharata dove ha collezionato 18 presenze e 6 reti, l’ex attaccante dell’Inter Ishak Belfodil si trasferisce in Azerbaigian. A 31 anni ha firmato un biennale, con opzione per un’altra stagione, con la società del Sabah. Ecco le sue prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò iniziare a giocare per il Sabah. È un club giovane e un obiettivo personale importante per me sarà fare di tutto per lasciare il segno nella storia del club. Voglio ringraziare i tifosi per la calorosa accoglienza. Io e la squadra cercheremo di dare loro gioia attraverso risultati positivi".

Daniele Luongo

