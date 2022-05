Antonio Conte, ex allenatore nerazzurro, ha commentato la vittoria per 1-0 del suo Tottenham sul Burnley. Gli Spurs sono in piena lotta Champions League.

"Sono venuto qui per provare a migliorare la situazione, ma magari al momento non sono così bravo da farcela - le sue parole -. Questo club cambia gli allenatori, ma i giocatori alla fine sono sempre quelli. Potrei star qui a prendere lo stipendio e basta, ma sono troppo onesto per questo".