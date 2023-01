La netta sconfitta nel North London Derby subita dal Tottenham contro i rivali cittadini dell 'Arsenal, sempre più primo della classe in Premier League, non ha fatto altro che aumentare il brusio di fondo dei tifosi degli Spurs attorno alla figura di Antonio Conte . Il quale, stuzzicato dai giornalisti in conferenza stampa relativamente ai malumori della piazza, ha replicato così: "Dico solo una cosa: stiamo lavorando duramente ogni giorno per questo club - le parole del manager salentino -. Se ci sono critiche, allora dobbiamo accettare. È difficile capire le critiche perché stiamo facendo tutto il possibile in questa situazione".

In seguito, Conte ha fatto capire che la responsabilità della squadra non sia solamente sua per il semplice fatto che sia il solo a parlare con i media: "In Inghilterra credo ci sia una cattiva abitudine, ovvero che sia solo l'allenatore a parlare - ha detto Conte -. Non ho mai visto lo staff medico venire qui e spiegare che questo o quel giocatore ha difficoltà a recuperare. Non vedo mai il club o il direttore sportivo venire qui a spiegare la strategia e la visione del club. In Italia, prima di ogni partita, c'è una persona del club che va a parlare con i media e poi deve rispondere a tante domande. Per noi potrebbe essere davvero meglio perché altrimenti ci mettiamo ogni volta la faccia, ce n'è solo una faccia da mostrare. Significa che se parla solo l'allenatore, a volte possono esserci malintesi. Potrebbe essere utile che il club si presenti ai media per parlare. Magari non ogni settimana, ma ogni 15 giorni, una volta al mese...".