"Come sempre sarà una partita complicata". Thiago Motta inquadra così in conferenza stampa il derby che attende la Juventus contro il Torino: "Sarà una partita speciale per noi, per i tifosi e per club. Noi non vediamo l'ora di andare in campo ed è una partita che vogliamo vincere - prosegue il tecnico bianconero -. Poi capisco tutti i punti di vista e in queste 26 partite abbiamo perso solo 2 volte con una squadra molto giovane. Però abbiamo fatto delle buone partite con qualche pareggio di troppo e qualche infortunio, ma non è un alibi. Voglio ringraziare ancora una volta questi ragazzi. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato e continuare il nostro percorso in Coppa e in Champions. Noi puntiamo sempre alla vittoria".

Motta risponde poi alla domanda sulla polemica relativa alla frase sull'ossessione di vincere: "L'esigenza è vincere, lo sappiamo molto bene tutti. Se andate a rivedere cosa ho detto, ho detto che ho scelto questa professione per vincere e continuare a vincere, cosa che ho fatto nel passato - ricorda l'ex centrocampista dell'Inter, club con cui ha collezionato tanti trofei e il Triplete -. Non ci sono polemiche, ho espresso perfettamente che la cosa più importante è vincere, lo sappiamo bene. Per arrivare alla vittoria ci vuole tanto lavoro, soprattutto oggi, per arrivare al risultato finale".