Radja Nainggolan sarà un nuovo giocatore della Spal. L'anticipazione ufficiale patron del club estense Joe Tacopina: "Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta - ammette a Itasportpress -. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma e molto vicino a De Rossi. Per me Nainggolan è ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali".