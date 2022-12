Andrea Stramaccioni parla anche ai microfoni de Il Giornale di questo Mondiale giunto alle fasi conclusive e del quale è stato protagonista in qualità di commentatore tecnico della RAI: "Per la finale vedo favorita la Francia. Ma la vera speranza è che, quando l'ultima gara sarà finita, le luci mediatiche sul mondo arabo non si spengano. L'entusiasmo per la nazionale saudita era giustificato: battere l'Argentina è stata un'impresa epica. Quanto all'emotività per l'Iran, conosco molti giocatori e la situazione difficile che patiscono in patria".