L'amico Daniele De Rossi, che si era speso in prima persona per il suo arrivo a Ferrara, è stato esonerato dalla Spal. E quindi, sembrava potesse vacillare la posizione nel club emiliano di Radja Nainggolan; il quale, però, ha dato un bel segnale sulle sue intenzioni ieri, nel giorno del primo allenamento del nuovo allenatore Massimo Oddo. Il belga è infatti rientrato da Cagliari, dove si trovava con la sua famiglia fino a lunedì sera, per allenarsi con la squadra dopo la revoca del giorno libero concesso dalla società.