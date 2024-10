Soffre, Tomas Skuhravy, nel vedere le difficoltà del Genoa di Alberto Gilardino. Il gigante ceco, eroe rossoblu dei primi anni '90, intervistato dalla Gazzetta dello Sport non risparmia bordate a nessuno, criticando in particolare un giocatore: "Andrea Pinamonti non è da Genoa, ovunque è andato è stato mandato via. L'anno scorso è retrocesso con il Sassuolo, con tutto il rispetto... Non sono giocatori da Genoa, non sono giocatori da Serie A, fatta eccezione per qualcuno che c'era già l'anno scorso".