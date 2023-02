Non solo Radja Nainggolan ha esordito questo pomeriggio in Serie B con la maglia della SPAL, anche Mauro Zarate, altro ex nerazzurro, ha collezionato i suoi primi minuti con il Cosenza. L'attaccante argentino ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 72' nella sfida contro la Ternana, terminata col risultato di 0-0. Un grande boato ha accompagnato il suo ingresso in campo.