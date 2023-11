Serata da record per Romelu Lukaku. L'ex attaccante dell'Inter, ora in forza alla Roma, ha segnato 4 gol in 20 minuti nella sfida tra il suo Belgio e l'Azerbaijan. Le marcature sono state siglate al 17', 26', 30' e 37'. Lukaku comanda la classifica marcatori delle qualificazioni per gli Europei.