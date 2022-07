"La mia idea è tornare e chiudere la mia carriera in Italia. Ho molta voglia, è un desiderio che ho da qualche settimana e non penso ad alternative". Questo è il pensiero espresso alla Gazzetta dello Sport da Ezequiel Schelotto, l'ex giocatore di Atalanta, Cesena, Inter e Chievo. Che con la mente torna alla sua parentesi non molto fortunata a Milano del 2013, dove arrivò dalla Dea: "All'epoca non era piaciuto il mio passaggio a Milano, ma ho sempre dato tutto perché l'Atalanta si salvasse. E' stato il trampolino per l'Inter: il picco più alto della mia carriera. Cosa è andato storto? Sono stati sinceri solo all'inizio. Sono arrivato a gennaio 2013, Andrea Stramaccioni era da poco in prima squadra e volevano darmi un ruolo importante. A fine stagione però è cambiato tutto: proprietà e allenatore. Avevo firmato da pochi mesi e non mi è piaciuto come mi hanno detto che non avrei più fatto parte del progetto".