Nella pessima giornata vissuta al Benito Stirpe, Andrea Pinamonti è stata forse l'unica nota lieta per il Sassuolo: con la sua doppietta, l'attaccante di scuola Inter aveva creato l'illusorio vantaggio neroverde, spazzato via dalla prodigiosa rimonta gialloazzurra. A fine partita, il tecnico emiliano Alessio Dionisi ha parlato così della punta trentina ai microfoni di DAZN: "Pinamonti è cresciuto rispetto allo scorso anno, deve continuare così. Lui ha bisogno della squadra. La prestazione di un singolo non aiuta l’allenatore a parlare del singolo