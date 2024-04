Un pareggio ottenuto in volata che però serve a poco o nulla alla Salernitana, destinata a meno di miracoli sportivi a lasciare la Serie A dopo tre stagioni. Ai microfoni di DAZN, anche Antonio Candreva fa capire che il destino dei granata appare ormai segnato: "Un pareggio che non vale a niente, lascia rammarico. Potevamo fare di più in questa stagione, non siamo stati all'altezza, c'è solo da lavorare e chiedere scusa a questa piazza. Dobbiamo finire il campionato con dignità per noi e per la nostra gente, ora recupereremo e prepareremo la sfida di Roma", spiega l'ex giocatore dell'Inter.

Candreva aggiunge un ulteriore rimprovero: "Noi siamo andati con la retromarcia, era un campionato alla nostra portata. Non conta niente vedere ciò che abbiamo fatto, bisogna pensare solo a finire con dignità questa stagione. Bisogna chiedere scusa, non siamo stati all'altezza. Se penso al futuro? Non ancora, bisogna pensare a queste 7 partite che mancano, poi si vedrà".