"Il Napoli è in fuga definitiva, su questo non ci sono dubbi. Ma questo non vuol dire che la Juventus non possa diventare l'antagonista del Napoli e fino a due mesi fa pensarlo sarebbe stato fantacalcio". L'ha detto Walter Sabatini, dirigente con un passato - tra le altre - al Palermo, alla Roma e all'Inter, durante l'intervista rilasciata a Radio Bianconera. "Che potesse diventare un'antagonista era un po' di tempo fa totalmente impensabile. La Juventus s'è ritrovata, non tanto per le sei vittorie ma per come le ha ottenute. Credo abbia fatto progressi enormi e inaspettati, lì Allegri ha fatto un lavoro eccellente", aggiunge.