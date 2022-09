Parte col piede giusto l'avventura di Pierpaolo Bisoli alla guida del Südtirol, che quest'oggi ha ottenuto la sua prima, storica vittoria in Serie B superando per 2-1 il Pisa in rimonta. Dopo l'iniziale vantaggio dei toscani segnato da Arthur Ionita, gli altoatesini riescono a ribaltare la situazione grazie a due calci di rigore entrambi trasformati dall'esterno di scuola Inter Matteo Rover, che trova i suoi primi gol tra i cadetti rendendo doppiamente magica la sua giornata.