Ieri sera, prima del fischio d'inizio di Real Valldolid-Atletico Madrid, i tifosi di casa hanno dato vita a una contestazione rumorosa e vistosa nei confronti di Ronaldo il Fenomeno, invitandolo a lasciare il comando della società di cui è proprietario e presidente. In particolare, sono stati distribuiti circa 7mila manifesti con il messaggio inequivocabile "Ronaldo, go home", che sono stati esposti durante l'inno del club, proprio mentre le squadre si dirigevano al centro del campo per iniziare la partita.

Non è la prima volta che in questa stagione i tifosi manifestano la loro insoddisfazione per la gestione della società da parte di Ronie e della dirigenza, già bersagliati di critiche nella trasferta di Osasuna. Nello specifico, l'ex attaccante brasiliano dell'Inter, si legge sul Mundo Deportivo, è accusato di essere lontano alla quotidianità della squadra, sempre più ultima in Liga dopo la goleada pesantissima incassata contro i Colchoneros.