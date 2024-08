Diego Milito avanza la sua candidatura come nuovo presidente del Racing Avellaneda. Il Principe, già giocatore e dirigente dell'Academia, ha annunciato pubblicamente di voler fare questo passo tramite un video condiviso sui social media: "Ciao tifosi e soci del Racing. Registro questo video con grande gioia per informarvi che ho finalmente preso la decisione di partecipare alle elezioni presidenziali che si terranno nel dicembre di quest'anno - le parole dell'ex attaccante dell'Inter -. Questa è una decisione che prendo con il cuore, ma anche con la testa. Non lo farò da solo, sono accompagnato da un grande team di lavoro con il quale stiamo sviluppando il nostro progetto negli ultimi due anni. Vogliamo un modello di club eccezionale, come tutti sogniamo e meritiamo”.