La carriera di Matteo Politano può proseguire lontano da Napoli. La conferma arriva dall'agente Mario Giuffredi, che raggiunto dai microfoni di Sky Sport non ha escluso un addio del suo assistito in estate: "Matteo vuole cambiare aria perché vuole fare esperienze altrove, Gattuso è un suo grande estimatore e Valencia è una grande piazza, dove andrebbe volentieri - le parole dell'agente -. Le strade del signore sono infinite e possono esserci tante opportunità, visto il valore del giocatore. Anche in Italia".